BOUCHARD, Doris



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 février 2021, à l'âge de 66 ans, est décédée madame Doris Bouchard, fille de feu dame Thérèse Savard et de feu monsieur Charles-Auguste Bouchard. Elle demeurait à Lévis (secteur Saint-Rédempteur). Elle laisse dans le deuil son fils Tarek Zouit (Mélissa Rancourt); ses petits-enfants : William et Sophia. Elle était la sœur de : feu Réjean (Louise Houde), Jean-Claude (feu Huguette Boucher) et Carol Bouchard (Christiane Bouchard) ainsi que Mario Gravel (son père feu Charley Gravel). Sont aussi affectés par son départ ses neveux et ses nièces, ses cousins et cousines, autres parents et amis(es).