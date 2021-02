LAGACÉ, Thérèse Parent



Au Centre hospitalier de l'université Laval (CHUL), le 1er février, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Thérèse Parent, épouse de monsieur Roland Lagacé, fille de feu madame Suzanne Tessier et de feu monsieur Louis-Philippe Parent. Elle demeurait à Québec (Sainte-Foy).Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses trois enfants: Michel (Johanne Landry Lagacé), Louise (Jacques Barnabé) et Francine feu Léo Naud (Yves Lebel); ses petits-enfants: Émilie Legendre, Marie Neige Landry Lagacé, Sarah Jane Le Gendre, Gabriel Landry Lagacé, Jennifer Lagacé-Naud, Michael Lagacé-Naud et Roxanne Levasseur ainsi que ses arrière-petits-enfants: William, Justine, Adam, Alexis, Elena, Marie-Rose, Emmy-Jade, Zachary et Ludovic. Elle laisse également dans le deuil ses belles-sœurs, beau-frère, nièces, neveux, cousin(e)s et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement toute l'unité de gériatrie du CHUL pour les soins donnés avec attention.