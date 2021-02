CLOUTIER, Luc



Aux soins palliatifs du CHSLD de Sainte-Marie, le 11 février 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Luc Cloutier, époux de Mme Hélène Gosselin. Il était le fils de feu M. Hervé Cloutier et de feu Mme Délia Giguère. Il demeurait à Sainte- Marie.Il laisse dans le deuil son épouse: Hélène Gosselin, ses enfants: Lucie (Alain Labbé), Vincent (Cathy Bergeron) et Fabien (Maude Audet); ses 7 petits-enfants: Marie-Eve Labbé (Samuel Dubois) et Véronique Labbé (Pierre-Luc Morissette), Rose, Délianne et Élisa Cloutier, Edmond et Émir Cloutier; ses frères et sœurs: Lise (Florent Fortin), feu Jean-Claude (Lyne Cliche), Denise (Mario Plourde), Henri (Monique Poirier), feu Gertrude (Jean-Guy Goulet), Laurent (Claire Duval), Annyse (Guy Robert), Marthe (Michel Levesque), Claudette, Renald (feu Solange Bisson), Rachelle (Jean Huot), feu Lucette (Jacques Duchesneau), Mariette (Jean Desilets) et Richard (Sylvie Prévost); ses beaux-frères et belles-sœurs: Thérèse (feu Adrien Fortier), feu Alphonse (feu Thérèse Racine), feu André, feu Aline (feu Clermont Giguère), Alexandre (Céline Laflamme), feu Monique (feu Lucien Nadeau), Ludivine (feu Bertrand Maheu) et Dominique (Françoise Couture). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes et de nombreux ami(e)s. La famille remercie particulièrement le Dr Daniel Faucher, ainsi que le personnel des soins palliatifs du CHSLD de Sainte-Marie pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Paroisse Sainte-Mère-de- Jésus: Fabrique de Sainte-Marie: https://smdj.ca/financement-cva, Fondation le Crépuscule : https://www.lecrepuscule.ca/