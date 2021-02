CLOUTIER, Christiane Côté



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), Québec, le 7 février 2021 à l'âge de 66 ans, est décédée dame Christiane Cloutier, épouse de monsieur Raymond Côté. Née à Québec le 14 avril 1954, elle était la fille de feu monsieur Wilfrid Cloutier et de dame Christine Goudreault. Elle demeurait à Québec.Outre sa mère Christine Goudreault et son époux Raymond Côté, elle laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : France (Jean-Marc Martin), Réal (Line Pruneau), Denis (Doris Poliquin), Daniel (Sylvie Doyre), Ginette (Jean-Pierre Morin), Alain (Valérie Potvin), Nathalie; sa belle-sœur Nicole Côté (Germain Laflamme) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu Linda. La famille remercie tout le personnel de de l'Hôtel-Dieu de Québec et de l'Hôpital Laval (IUCPQ) pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Les Diabétiques de Québec, Site : www.lesdiabetiquesdequebec.com, Tél. : 418-656-6241.