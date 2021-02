MILOT, Dr Jean



Le 14 février 2021, à l'âge de 85 ans est décédé paisiblement à son domicile de Saint-Ferréol-les-Neiges, monsieur Jean Milot, conjoint de madame Birgit Hamburger. Il était le fils de feu Arthur Milot et de feu Flore Séguin. En 1962, il obtient son doctorat en médecine générale qu'il pratiquera quelques années pour ensuite se spécialiser en ophtalmologie pédiatrique. Professeur émérite de l'Université de Montréal. Il a été un pionnier de l'ophtalmologie pédiatrique, spécialité reconnue aujourd'hui à part entière. En 2003, il prendra sa retraite et se consacrera à une de ses passions, l'écriture d'anecdotes reliées au domaine médical, articles qui seront publiés dans diverses revues médicales. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Luc (Johanne Pageau), Marie-Josée, François, Geneviève (André Turmel); ses petits-enfants: Marielle (Julien), Mathieu, Arielle, Juan-Sébastien, Elsa-Odette, Anne-Laurence (Olivier), Xavier (Lola), Émilie (Gabriel), Ève, Catherine (Kevin); ses arrière-petits-enfants: Aurélie, Alicya, William, Emma; son beau-fils Thomas; son frère Roland (Reine); ses beaux-frères Mads, Ulrich (Ina); ses cousins et cousines de la famille Séguin; neveux, nièces et plusieurs amis chers.Le défunt a été confié auxVos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation du CHU de Québec, 1825 Boulevard Henri-Bourassa bureau 405, Québec, QC G1J 0H4 https://fondationduchudequebec.org/donner-a-la-sante/ par chèque GL4600641