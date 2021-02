De l’importance de l’écriture

Je suis atteint d’une maladie mentale. On me décrit comme étant un schizo-affectif. Selon les réponses obtenues de ma docteure, je souffre aussi d’un autre trouble de la personnalité qui s’appellerait l’hyper-conscience. Je crois d’ailleurs que c’est ce qui me propulse à écrire des poèmes sur la conscience humaine.

Dans les dernières années, j’ai perdu la foi en Dieu. Je pense que c’est à cause du terrorisme et à cause de la façon dont le monde musulman piétine la liberté d’expression sans verser une seule larme pour les gens exécutés par les islamistes radicaux. Je me questionne sur le fait qu’un Dieu, quel qu’il soit, puisse recommander de poser de si horribles gestes en son nom ?

Comme ma pensée s’exprime de façon bizarre pour certains, du moins c’est ce qu’on me dit, et que les gens semblent ne pas me comprendre, et même parfois rejeter ce que je dis, j’ai choisi la poésie pour m’exprimer. J’écris des poèmes tout aussi bizarres, mais on dirait que ça passe mieux.

Peux-tu croire Louise que quand je m’exprime par la parole j’ai toujours peur d’être rejeté ou à tout le moins contredit, et quand je le fais au moyen d’un poème, je ne me préoccupe pas de la façon dont on recevra mes idées et je fonce ? J’ai appris à me taire en paroles et je laisse l’écriture (mon seul moyen de m’exprimer pleinement) parler à ma place, en espérant qu’un jour quelqu’un reconnaisse mon talent.

Serge Morais

Selon les spécialistes, « La poésie est un véritable transformateur cognitif. Elle permet à l’individu d’exprimer ses pensées et ses convictions sur le monde qui l’entoure, sous le couvert d’une allégorie. D’une façon plus générale, à travers l’évocation poétique d’un objet ou d’une situation du quotidien, le poète trace sa pensée personnelle et transmet sa réflexion intérieure sur la condition humaine ». Passant par le filtre de l’écriture qui vous permet de vous relire pour clarifier votre pensée et corriger vos maladresses éventuelles, vous évitez de brusquer quiconque, tout en exprimant le fond de votre moi le plus intime.