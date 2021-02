MICHAUD, Lise Rousseau



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 12 janvier 2021, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Lise Rousseau, épouse de feu monsieur Roch Michaud. Elle était la fille de feu dame Zoé Lamontagne et feu monsieur Gérard Rousseau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière Saint-Michel-de-Bellechasse.Elle laisse dans le deuil son fils Alain (Johanne Boivin); ses petits-fils: Samuel et Félix; ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier tout le personnel de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, tél.: (418) 525-4385.