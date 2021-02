Déclin du français: la pandémie avant la langue, dit Legault

La réforme de la loi 101 devra attendre encore quelques semaines en raison de l’épidémie de COVID-19.

• À lire aussi: «Le français dégringole à une vitesse jamais vue»

«Je pense qu'à l'heure actuelle, nous devons nous concentrer sur la pandémie, car je suis toujours inquiet [de la situation] et il y a encore un important défi devant nous», a fait valoir jeudi François Legault.

Prévu initialement pour l’automne dernier, le dépôt du projet de loi visant à renforcer la Charte de la langue française est de nouveau reporté. Le premier ministre espère pouvoir en dévoiler le contenu d’ici la mi-juin.

Mais les constats du déclin du français s’accumulent. Dans un tout nouveau livre, le professeur de mathématiques retraité de l’Université d’Ottawa et chercheur statisticien Charles Castonguay tire la sonnette d’alarme. «Le français dégringole à une vitesse jamais vue, alors que l’anglais tire son épingle du jeu et réussit à augmenter légèrement du point de vue de la langue la plus parlée à la maison», déplore-t-il.

S’il estime que la place du français au Québec est un «sujet important», François Legault ne croit pas que le moment soit bien choisi pour se lancer dans un débat sur la langue. «Nous avons promis de déposer quelque chose et nous le ferons au bon moment», a-t-il insisté.

Limiter les places dans les cégeps anglophones

Pandémie ou pas, force est de constater que le projet de réforme de la loi 101 n’est pas encore ficelé. Le premier ministre a admis jeudi que les discussions se poursuivent quant aux moyens qui seront pris pour renforcer la Charte de la langue française.

S’il n’est pas question d’étendre la loi 101 aux cégeps, le gouvernement caquiste étudie une autre avenue. «On veut, par exemple, que les francophones qui veulent perfectionner leur anglais puissent aller au cégep en anglais, mais on regarde la possibilité, il n’y a rien de décidé encore, de limiter le nombre de places dans les cégeps anglophones», a-t-il précisé.