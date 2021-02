DORVAL, Gisèle



À l'Hôpital de St-François d'Assise, le 28 janvier 2021, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Gisèle Dorval, elle a été l'épouse de feu monsieur Rodolphe Blouin (Jimmy) . Elle demeurait à Québec autrefois de Montmagny.Elle laisse dans le deuil sa fille Linda, son fils Martin (Lise); ses petits-enfants; Jennifer ( Étienne) et Philip (Vanessa) et ses arrière-petits-enfants: Mathieu et James; ses frères et ses sœurs: Lucille (feu Viateur Chabot), Aline (feu Jean-Paul Paquet), feu Adonia (Marie-Ange Bélanger), Gaston (Pierrette Boutin), Roch (Thérèse Ruel), feu Lauréat (feu Judith Gingras), feu Carmelle (feu Paul A. Whitton), feu Lise (André Thivierge) et Diane; son beau-frère et ses belles-soeurs de la famille Blouin ainsi que ses neveux, nièces et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de la résidence Réseau Sélection Quartier des Rivières pour leurs bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, 1040, Avenue Belvédère, bureau 214, Québec, (Québec) G1S 3G3.