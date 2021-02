LABONTÉ, Pauline Langlois



À l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 janvier 2021, à l’âge de 88 ans, est décédée madame Pauline Langlois, épouse de feu monsieur Dominique Labonté. Elle demeurait au Château Bellevue de Ste-Marie mais était native de St-Narcisse-de-Beaurivage. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Rachel (Benoît Roberge), Claude (Rachel Vachon), Jules (Yvette Giguère), Jacqueline (Armand Turgeon), Magella (Lise Labadie), Benoît (Johanne Martineau), Carole (Yvan Montminy), Francine (Gilles Bouffard), Jean-Guy (Johanne Sylvain), Martine (Bruno Goulet), Henri, Rémi (Guylaine Laflamme), Stéphane; ses petits-enfants : Roger et Chantal, Annie, Cyndie et Kathleen, Danny, Martial, Stéphanie et Marco, Jonathan, Valérie et Robert, Kevin et Kim, Sophie, Étienne et René, Mariline et Tommy, Christopher et Jérémie, Francis et Mélissa, Sébastien, Rosy et Lory, Johnny, Amélia et Brandon, leur conjoint(e); ses 30 arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs : feu Lucette (feu Norbert Larochelle), Mariette (feu Simon Labonté), René, feu Florence (feu André Dupras), Monique (Armand Joly), feu Robert (Madeleine Fillion), Claude (Germaine Roussin), Solange (Benoit Demers), Huguette (Normand Forget), Fidèle (Thérèse Laterreur), Marcelle (Jean-Pierre Desautels), feu Germain (Danielle Turcotte), Gilles (Johanne Fortin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Labonté. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. Site web : www.alzheimerchap.qc.ca ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Site web: https://fhdl.caLa direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire