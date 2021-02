TESSIER, Tommy



Au CLSC de Saint-Marc-des-Carrières, le 7 février 2021, à l'âge de 40 ans, est décédé Tommy Tessier, conjoint de Marie-Pier Gingras, père de Mia-Rose, Tristan et Éthan, fils de monsieur Mario Tessier et de madame Carole Boutin. Il demeurait à Saint-Marc-des-Carrières.Outre ses parents Carole et Mario, Tommy laisse dans le deuil sa conjointe Marie-Pier; ses enfants: Mia-Rose, Tristan et Éthan; son frère Michael (Amélie Vézina); ses nièces: Olivia et Élodie; ses beaux-parents: Louise Magnan et Jean-Pierre Gingras; ses beaux-frères: Mikaël (Marianne Naud) et Dany (Christina Auger); ses neveux et sa nièce: Donavan, Logan et Hélèna ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les ambulanciers et les pompiers de Saint-Marc-des-Carrières, les agents de la Sûreté du Québec ainsi que le personnel du CLSC de Saint-Marc-des-Carrières pour leur professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (IUCPQ), 2725, chemin Ste-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5. Des formulaires seront disponibles au salon.