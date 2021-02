LEMIEUX, Irène



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 4 février 2021, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Irène Lemieux, fille de feu Roland Lemieux et de feu Cécile Dumont. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Linda (Pierre Bergeron), Denis (Francine Gauthier) et leur père feu Fernand Bédard; ses petits-enfants: Mathieu et Noémie; ses frères et soeurs: feu Jean-Paul, feu Robert, Charlotte, Lucille, feu Louise, feu Céline et leur conjoint(e). Elle laisse également ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que ses autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, https://www.coeuretavc.ca/comment-vous-pouvez-aider/facons-de-donner.la famille se réunira privément auet par la suite,