Eliot Grondin au pied du podium en Autriche

Le jeune planchiste Eliot Grondin a accédé à une autre grande finale de snowboard cross, jeudi, terminant quatrième à la Coupe du monde de Reiteralm, en Autriche.

«Je suis fier d’avoir une belle constance en grande finale et en petite finale durant toutes les Coupe du monde de la saison et aux Championnats du monde, a commenté Grondin, par voie de communiqué. Je suis très content de mes stratégies de courses que j’ai beaucoup utilisées aujourd’hui (jeudi) parce qu’il y a eu plusieurs dépassements et je ne me suis pas toujours trouvé en tête du départ jusqu’à l’arrivée. J’ai appris beaucoup durant la journée donc je tire des bonnes leçons.»

Cette fois, l’athlète originaire de Sainte-Marie-de-Beauce s’est mesuré en grande finale à l’Autrichien Alessandro Haemmerle, à l’Espagnol Lucas Eguibar et à l’Américain Mick Dierdorff dans une course très serrée du début à la fin. Haemmerle l’a emporté. Grondin, lui, occupait le deuxième rang jusqu’à ce qu’un dépassement intérieur le relègue quatrième. Il s’agit néanmoins d’un troisième top-5 pour celui qui occupe actuellement le deuxième rang au classement général des points FIS en snowboard cross.

La prochaine Coupe du monde se tiendra du 3 au 5 mars 2021 en Géorgie.