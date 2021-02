EN DIRECT | François Legault rencontre les journalistes

Le premier ministre François Legault répond aux questions des journalistes en mêlée de presse.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

Québec va compenser financièrement les cinémas qui rouvriront, mais ne leur permettra pas de vendre du popcorn.

Le premier ministre Legault dit avoir écouté la santé publique et priorisé les activités qui se font le jour pour accommoder le plus d’enfants possible.

Projet de tramway à Québec

Le premier ministre François s'est prononcé sur le projet de tramway de la Ville de Québec.

«C’est sûr que M. Labeaume n’est pas ouvert à des changements. Ça prend un projet qui répond aux besoins des citoyens», dit François Legault