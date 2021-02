Équipe Canada aux Jeux de Pékin: la bataille est bien amorcée

Les dirigeants de l’équipe canadienne de hockey des Jeux olympiques de 2022 ont bien amorcé leur travail d’analyse et d’observation, même si plusieurs postes semblent déjà comblés à leurs yeux.

Au cours d’une entrevue, le directeur général Doug Armstrong – qui occupe la même fonction chez les Blues de St. Louis – a précisé que lui et ses adjoints ont pu voir à l’œuvre les principaux joueurs pressentis pour constituer la formation dans moins d’un an. Selon lui, au moins une dizaine de hockeyeurs sont assurés de s’envoler en Chine. Pour ce qui est des autres, ils auront à maximiser leurs chances avec les matchs de la Ligue nationale prévus cette année.

«On a commencé avant la bulle de l’été dernier, a-t-il dit à la baladodiffusion Two-Man Advantage et tel que rapporté par le site The Athletic, jeudi. Chaque dirigeant s’est formé [dans sa tête] deux équipes. Puis, on a discuté de cela ensemble et on a regardé ceux qui se trouvaient dans la majorité de nos formations, ceux qui étaient là partout et certaines cartes cachées identifiées par quelques-uns.»

«On a pris cela en compte avant de regarder les séries éliminatoires.»

Ensuite, les bonzes concernés ont pu se contacter de nouveau durant la phase d’après-saison et il en est de même depuis le début de la campagne.

«Tout le monde s’est fabriqué une nouvelle équipe. Là, on a divisé la campagne en quarts et nous venons de tenir une rencontre [la semaine passée], a ajouté Armstrong. Nous en arrivons au point où nous commençons à réduire notre liste. Vous ne pouvez pas vous concentrer sur 55-60 joueurs toute l’année. On doit à un moment donné prendre des décisions.»

Qui seront élus?

Maintenant, tous pourront y aller de leurs prédictions quant à la composition de l’effectif de l’unifolié dans les mois à venir. Selon The Athletic, en dépit de leur âge, Sidney Crosby et Carey Price devraient en principe être au rendez-vous, eux qui étaient présents à Sotchi, en 2014. En revanche, aucun privilège ne leur est garanti. Après tout, les Jeux de Pékin mettront en vedette une nouvelle génération de hockeyeurs.

«Je pense que c’est juste. Nous n’avons pas été aux Jeux de 2018 et il y aura quelques gars des Olympiques de 2010 et de 2014, mais ce sera un nouveau groupe de joueurs qui prendra la relève, a souligné le DG. Et je regarde vers ceux qui ont représenté l’équipe nationale entre 2010 et 2016-2017, ainsi que ceux ayant participé au Championnat du monde junior. La majorité de nos joueurs proviendront de là.»

Actuellement, plusieurs athlètes jouent gros en prévision de l’hiver 2022.

«Je dirais que nous avons 10-11 joueurs ayant une place sur le club. Cela laisse 14-15 gars en lutte, sans compter une cinquantaine de noms se trouvant toujours sur notre liste», a expliqué Armstrong.