ROCHON, Bernadette



Après une vie bien remplie, elle est partie en douceur.Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 3 février 2021, est décédée à l'aube de ses 93 ans, dame Bernadette Rochon, épouse de feu monsieur Sévérin Juneau, fille de feu dame Antoinette Denis et de feu monsieur Achille Rochon. Elle était native de Saint-Marc-des-Carrières et elle a vécu à Saint-Ubalde.Madame Rochon laisse dans le deuil ses enfants: Thérèse (Raymond Germain), Marie, Isidore et Michel L. (Lise); ses petits-enfants: Anne (Roy), David (Lisa), Pascal et Catherine (Françis); ses arrière-petits-enfants: Luz, Léo, feu Alexandre et Olivier; ses belles-sœurs et ses beaux-frères: Jeannine Noël (feu André Rochon), Jacqueline Lachance (feu Joseph Rochon), François Dolbec (feu Denise Rochon), Jean-Baptiste Juneau (feu Blanche Benoit) et Florent Juneau; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux, ses parents, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs qui l'ont précédée. La famille tient à remercier le personnel et les bénévoles du centre d'hébergement et particulièrement ceux de l'unité prothétique pour leur dévouement et les bons soins prodigués.