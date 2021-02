TOUSIGNANT, Jean-Guy



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 février 2021, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Tousignant. Né à Lotbinière, il était le fils de feu monsieur Charles Tousignant et de feu dame Estelle Langlois.Le grand départ a été confié àIl laisse dans le deuil, outre sa tendre épouse Auréa Leclerc, ses enfants: Manon (Yvon Morin) et Benoît (Isabelle Lauzé); ses petits-enfants: Marie-Hélène Beaudet (Christopher MacKinnon), Laurie (Félix Rouleau) et Alexe; ainsi que son arrière-petit-fils: Wyatt. Il laisse également dans le deuil sa sœur Sylvie Anne (feu Jean-Marie Labrie). Il était le frère de feu Bernardin (feu Jeannette Fafard), feu Henri (Carmen Filteau et feu Juliette Lemay), feu Louis (Fernande Leclerc). Sont aussi affectés par son départ, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Leclerc, ses neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, C.P. 460, Succ. L, Toronto, On, M4P 9Z9, https://coeuretavc.ca