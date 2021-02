DUBÉ, Jean-Marc



À son domicile, le 12 février 2021, à l'âge de 79 ans et 8 mois, est décédé subitement monsieur Jean-Marc Dubé. Demeurant à Saint-Jean-Port-Joli, il était le fils de feu dame Marie-Anne Dubé et de feu monsieur Joachim Dubé. Il laisse dans le deuil ses enfants (leur mère feu Évangéline Blanchet) : Céline (Jeannot Morin), Jocelyne (Dominique Dupuis Bélanger), Vincent (Claudine Bélanger) et Stéphanie Dubé (David Lebel) ; ses petits-enfants : Kevin et Vicky Michaud, Samuel Dubé, Michaël Boisvert, Léo et Émile Lebel, Liam Dubé; ses arrière-petits-enfants: Lily Rose Michaud, Éliot Caron et Logan St-Pierre; ses frères et ses sœurs : Gilles (feu Yvette Pelletier), Lise (feu Gilles Legros), Luce et Gaston (Francine Bélanger). Sont aussi affectés par son départ ses cousins et cousines, ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec), G2J 1B8. https://www.coeuretavc.ca/Ses cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial " au bord de l'eau " de Saint-Jean-Port-Joli.