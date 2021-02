ROBITAILLE, Alma Rochette



À Québec, le 4 février 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée Dame Alma Rochette, épouse de feu M. Jean-Yves Robitaille. Née à Port-Alfred (Saguenay), le 16 juin 1931, elle était la fille de feu M. Philippe Rochette et de feu Dame Alice Murray. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : François, Philippe (Sylvie Turcotte) et Luc (Véronique Fortier); ses petits-enfants : Jonathan (Maude Lavoie), Camille, Antoine et Viviane; ses frères et sœurs : Louise (Jean Voyer), Claude (Rosanne Létourneau) et Yves (Bruno Gagnon); sa belle-sœur Pierrette Lajoie (feu Roger Rochette); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Robitaille ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux, sa sœur et ses frères : feu Denise (feu Marc Bilodeau), feu Adrien (feu Simonne Gilbert) et feu Roger (Pierrette Lajoie). La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital L'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Cœur et de l'ACV (415 avenue des Replats, bureau 261 Québec (Québec) G2J 1B8). Les Funérailles se tiennent à Québec sous la direction de: