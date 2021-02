SAULNIER, Marie-Andrée Simard



Au centre d'hébergement du Fargy, le 10 février 2021, à l'âge de 86 ans, entourée de l'amour des siens est décédée Mme Marie-Andrée Simard, épouse de M. René Saulnier. Fille de feu Marie-Paule Gagnon et de feu Philippe Simard, native de la ville de Jonquière, elle demeurait à Québec. Il est temps que je voyage seule. Pour un moment, vous pouvez avoir de la peine. Laissez les souvenirs apaiser votre douleur, je ne suis pas loin et la vie continue. Je vous aime et je vous aimerai toujours. Au revoir à tous: mon cher époux René, mes deux filles: Dominique (Christian Blackburn) et Louise (Roger Ducharme), mes petits-enfants: Jean-Michel, Caroline, Nicolas et Amael; mes arrière-petits-enfants: Alycia, Lexie et Émile; mes frères et sœurs: feu Benoit, feu Marcelle (Guy Brassard), feu Pierre-Paul (Francine Lefebvre), Maude, Jean-Yves, Gaétane (feu Gilles Paré), feu Raymond (Sylvie Martin), Lucie, Gisèle (feu Yvon Tremblay) et Alain (Solange Alain) (Colombe Harvey). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Saulnier: feu Rita, feu Irène, Claude (Louisette Harvey), Jacqueline (feu Onésime Savard), feu Roland (Carole Bélisle), Madeleine (feu Aurélien Dufresne) et feu André; plusieurs neveux et nièces ainsi que des ami(e)s. La famille recevra les condoléances aule samedi 20 février 2021 de 13h à 15h. Des condoléances auront également lieu à lade 9h à 11hLa famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel du 2e étage du Centre d'hébergement du Fargy pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de Mme Simard. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. (1040 Avenue Belvédère, Québec, QC G1S 3G3). Pour rendre hommage à Mme Simard, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.sylviomarceau.com