Le Grand défi Pierre Lavoie sous la neige

Une fois de plus, Pierre Lavoie et son équipe chercheront à faire bouger une grande partie de la population québécoise vendredi, samedi et dimanche, dans le cadre de la première édition de la Grande marche sous zéro.

• À lire aussi: Une pandémie qui fait mal à la santé physique des Québécois

Dans son long combat afin de promouvoir les saines habitudes de vie, l’athlète de 57 ans a décidé d’organiser, pour la première fois, une activité sportive dans des conditions hivernales, qui invite les gens à marcher, séparément, sur une distance de cinq kilomètres.

Malgré le défi additionnel que représentent les restrictions sanitaires mises en place par le gouvernement caquiste en raison de la pandémie de la COVID-19, Lavoie s’est montré encouragé par le haut taux de participation. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 67 000 participants étaient inscrits au défi. En incluant les élèves des classes-bulles qui participeront à l’événement vendredi, l’organisateur estime à près de 200 000 personnes, le nombre de participants au terme de la journée de dimanche.

«C’est impressionnant ce qui se passe. Je ne pense pas qu’au Québec, de mémoire, on a réussi à réunir autant de gens pour de l’activité physique. Ce n’est jamais arrivé, s’est élancé Lavoie. [...] Apprivoisons l’hiver. C’est ma saison préférée. Donc je suis fier de voir les gens participer dans une activité extérieure sous zéro. Pour quelqu’un que c’est sa saison préférée, je me dis mission accomplie.»

Une fois de plus, celui qui est originaire de L’Anse-Saint-Jean a réitéré à de nombreuses reprises l’importance de maintenir des saines habitudes de vie.

«Je considère qu’au Québec, les saines habitudes de vie, c’est tout aussi important que l’environnement», a-t-il mentionné en faisant référence au passage de Greta Thunberg dans la Belle Province en septembre 2019, alors que 500 000 personnes s’étaient réunies dans les rues de Montréal pour la cause environnementaliste.

Pour sa part, Lavoie passera une journée dans son village natal, où il fera découvrir son «terrain de jeu», en plus de faire des passages à Chicoutimi et Jonquière.

Les écoles répondent à l’appel

S’il y a une inquiétude qui trottait dans la tête de l’organisateur de la Grande marche sous zéro, c’est le manque d’activité physique chez les jeunes enfants en raison des restrictions.

Il s’est donc réjoui de voir plus de 4300 bulles-classes inscrites à son défi.

«On a semé des petits arbres, des graines et maintenant la forêt est en train de pousser, a expliqué Lavoie. Les gens ne la voient pas encore, mais ça s'en vient. Ils vont être des adultes bientôt. Ils vont venir imposer un modèle qui fait du gros bon sens, pour nous amener tranquillement vers un système de santé durable.»

La première édition n’est pas encore terminée que déjà Lavoie compte tenir une deuxième édition.