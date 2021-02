Les «Bas» prix de Maxi

Photo courtoisie

Durant la récente période des Fêtes, en plus de miser sur ses bas prix, la bannière Maxi a lancé une étonnante collection limitée de bas. Sept modèles ludiques arborant des images de classiques des Fêtes tels que « dinde et atocas » et « saucisses VH » ont été mis en vente dans les magasins Maxi, partout au Québec. Cette campagne marketing mettant en vedette Martin Matte a connu un immense succès à la télévision et sur les réseaux sociaux et pour chaque paire de bas vendue, Maxi s’engageait à remettre une partie des profits à la Fondation pour les enfants le Choix du Président. Résultat: La campagne publicitaire a permis de remettre un don à la Fondation pour les enfants le Choix du Président qui permettra de servir 141 000 repas chauds à des enfants vulnérables de partout au Québec. (Photo Maxi campagne Bas prix 2020)

Le Pool du Cercle

Les représentants de 13 groupes (entreprises) de la grande région de Québec se sont réunis virtuellement dans le contexte du Pool du Cercle (de la Garnison) saison 2021. Les profits de l’activité (un peu plus de 2 000$) ont de nouveau été remis cette année à l’organisme Deuil-jeunesse. Sur la photo, Pierre Samson, portant fièrement le chandail des Canadiens, et Étienne Massé, celui des Penguins de Pittsburgh. Absents sur la photo, en raison de la distanciation physique : Vincent Bernier, président du comité organisateur, et Gabrielle King, de Deuil Jeunesse. (Photo Pool du Cercle 2021)

Nouveau sexagénaire

Ils seront nombreux aujourd’hui à lui téléphoner, lui texter, lui écrire pour le taquiner mais surtout pour lui souhaiter un joyeux 60e anniversaire de naissance. Christian Falardeau (photo), de Lévis, devient à ce jour officiellement sexagénaire. Celui qui a pris sa retraite en 2018, en vendant son entreprise (Fourrures Roméo Falardeau Inc., de Québec) après 40 ans en affaires, profitent de chaque moment de détente et de loisirs que la vie lui offre pour en profiter pleinement avec son épouse Sylvie. Le sympathique et jeune retraité Christian est un maniaque de golf et tout un organisateur, croyez-moi. Il règle au quart de tour les confirmations des participants et les réservations de groupe dans plusieurs terrains de golf pour ses nombreux amis, comme ceux du Club Rotary Québec-Est, qui jouent ensemble une fois par semaine (quand ce n’est pas deux) durant l’été. Bonne fête Christian et merci de ta patience et de ton dévouement. (Photo Christian Falardeau 2021)

En souvenir

Willie O’Ree, qui a été le premier Noir à évoluer dans la Ligue nationale de hockey, sera honoré par les Bruins de Boston, qui retireront son chandail numéro 22, avant le match de ce soir contre les Devils du New Jersey. Wiilie O’Ree a aussi porté les couleurs des As de Québec (photo) pendant 3 saisons. En 1956-1957, il est le 8e compteur des As (22 buts et 12 passes, pour un total de 34 points). Il joue par la suite deux autres saisons avec les As, en 1957-1958 (32 points) et en 1958-1959 (30 points). (Photo Willie O’Ree AS de Québec)

Anniversaires

John Travolta (photo), acteur, chanteur, danseur et producteur de cinéma américain, 67 ans...Sébastien Delorme, acteur de télévision, de cinéma et de théâtre québécois, 50 ans...Sonia Gagnon de l'Agence Sonia Gagnon de Montréal...Raymond Rougeau, ex-lutteur professionnel, 65 ans...Dennis DeYoung, chanteur et claviériste américain, membre de Styx (Babe), 74 ans...Dick Duff, un ancien du Tricolore, 85 ans...Yoko Ono, veuve de John Lennon, 88 ans. (Photo John Travolta)

Disparus

Le 18 février 2019. Charles DeBlois (photo), 79 ans, ancien député fédéral de Beauport-Montmorency-Orléans et journaliste bien connu à Québec dans les années 70 et 80...2018. Didier Lockwood, 62 ans, violoniste de jazz français...2015. Jerome Kersey, 52 ans, joueur américain de basket-ball (NBA)...2014. Mavis Gallant, 91 ans, écrivaine canadienne (Montréal) qui a publié plus d'une centaine de nouvelles...2013. Jerry Buss, 80 ans, propriétaire des Lakers de Los Angeles (NBA) et des Kings de Los Angeles (LNH) de 1979 à 1985...2013. Damon Harris, 62 ans, chanteur des Temptations de 1971 à 1975...2011. Fernand Simard, 74 ans, l'un des 6 fondateurs de Cossette Communication Marketing...2009. L’abbé Michel Fortin, 69 ans, curé des paroisses Christ-Roi à Lévis, de Saint-Charles-Garnier et de Saint-Michel-de-Sillery...1964. Joseph-Armand Bombardier, 56 ans, le père de la motoneige. (Photo Charles DeBlois)