Mesures renouvelées pour protéger les baleines noires

Encouragé par l’absence de baleine noire de l'Atlantique Nord morte en eaux canadiennes l’an dernier, le gouvernement fédéral mettra en place les mêmes mesures cette année dans le golfe du Saint-Laurent pour protéger cette espèce en voie de disparition.

Afin d’empêcher des collisions avec des navires, Ottawa imposera encore une limitation de vitesse dans les zones où des baleines sont repérées. Des amendes seront imposées à ceux qui ne se conforment pas à ces mesures de gestion de la circulation qui seront en vigueur du 28 avril au 15 novembre.

Des mesures sont aussi imposées aux pêcheurs pour prévenir des enchevêtrements mortels avec des filets ou des cordages de pêche.

«En 2020, aucune mort ni aucun nouvel empêtrement de baleine noire de l'Atlantique Nord n'ont été signalés dans les eaux canadiennes, et c’est la raison pour laquelle nous nous appuyons sur ces mesures pour assurer le maintien de cette tendance. Rien de tout cela n’est possible sans la collaboration et le partenariat des pêcheurs du Canada atlantique et du Québec», a déclaré jeudi Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, par communiqué.

Parmi un des changements cette année, le gouvernement fédéral permettra une exemption de la limitation de vitesse dans les eaux de moins de 36 mètres de profondeur à tous les bateaux de pêche commerciale.

Ottawa a souligné que quatre pénalités pour non-respect de la limitation de vitesse obligatoire avaient été imposées l’an dernier.