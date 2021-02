Dans le but de lutter contre la surreprésentation des autochtones et des Noirs dans les prisons fédérales, et afin de s’attaquer à la crise des opioïdes, Ottawa propose d’enrayer les peines minimales obligatoires liées à la possession de drogue et de certaines armes à feu.

La réforme présentée jeudi par le ministre de la Justice, David Lametti, a aussi pour objectif de faciliter le recours aux ordonnances de sursis pour les contrevenants qui font face à une peine d’emprisonnement de deux ans et qui ne représentent pas un danger pour la sécurité publique.

«Ce changement permettrait une réadaptation et une réinsertion sociale plus efficaces en donnant ainsi la possibilité aux personnes de conserver leur emploi ou de continuer à s’occuper d’enfants ou de membres de la famille dans le besoin», a expliqué en conférence de presse le ministre Lametti.

Finalement, la loi apportera certains changements aux pouvoirs discrétionnaires des policiers et des procureurs, qui pourront «envisager d’autres avenues pour les infractions de possession simple de drogue, comme les programmes de traitement de la toxicomanie, plutôt que de porter des accusations criminelles», a ajouté le ministre Lametti.

Il a évoqué les taux d’incarcération plus élevés des autochtones et des personnes noires au pays afin de soutenir la logique de sa réforme. On souligne que les hommes et les femmes autochtones représentent respectivement 30 % et 42 % de la population dans les pénitenciers fédéraux, alors qu’ils ne représentent que 5 % de la population générale. Les adultes de race noire représentent 7,2 % de la population incarcérée, mais ne sont que 3 % de la population du pays

Ce nouveau projet de loi est ce qui se rapproche le plus de la décriminalisation complète des drogues, une avenue qu’avait étudié le gouvernement Trudeau, mais qui a finalement été écartée.

David Lametti a dénoncé à de nombreuses reprises l’approche des conservateurs dans ce dossier, une approche que les troupes d'Erin O'Toole semblent progressivement abandonner.

«Ce n’est pas approprié d’avoir des peines très sérieuses pour les Canadiens qui ont des problèmes de drogue. On doit donner assistance aux Canadiens qui ont des problèmes de toxicomanie et des problèmes de santé comme ça. Je ne suis pas pour des peines très graves pour un crime comme cela», avait lancé M. O’Toole à la fin janvier.

La nouvelle réforme au Code criminel fait suite aux intentions du gouvernement Trudeau, énoncées dans son discours du Trône de 2020, et représente une des plus grandes réformes du système pénal au pays depuis l’arrivée des libéraux au pouvoir en 2015.