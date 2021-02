Quand la vie nous malmène

La lettre portant le titre « Comment accepter la vie ? » m’a beaucoup émue moi aussi. Je suis justement dans une période de révolte, mais pas à la manière de ce monsieur qui vous raconte comment le cancer les frappe fort sa femme et lui. Même si j’ai mes petits bobos comme tout le monde, je suis en révolte contre l’injustice de la mort qui a frappé Monsieur Derek Aucoin décédé à 50 ans.

Comment est-ce possible qu’un aussi triste destin soit dévolu à un homme dans la force de l’âge et qui faisait l’unanimité sur le fait qu’il était extraordinaire ? Et il n’est pas le seul à citer dans cette catégorie des gens admirables qui quittent malheureusement la terre à un trop jeune âge. Quoi en conclure d’autre que « la vie est injuste et absurde » ?

Votre réponse à cette lettre a été très bonne et touchante. Et croyez-moi, je vais acheter le livre que vous avez suggéré à ce monsieur. On me dit d’ailleurs que la nouvelle édition devrait être disponible dans quelques jours. Mon père qui était un homme très bon et généreux est lui-même décédé à 53 ans d’un cancer foudroyant, sans avoir connu un seul de ses petits et arrières-petits-enfants. Il les aurait tant aimés ! Je ne peux terminer ce mot sans mentionner également l’injustice vécue par tous ces enfants qui décèdent du cancer, sans avoir eu le temps de vivre.

Monique M.

Pour les gens intéressés par le livre suggéré à ce monsieur qui souhaitait trouver un sens à sa vie en dépit de sa maladie et de celle de sa femme, il a pour titre Découvrir un sens à sa vie et il est signé « Dr Viktor E. Frankl ».