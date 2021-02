Salaires dans la NFL : du nouveau

Le plafond salarial minimum dans la NFL passera de 175 à 180 millions $, selon ce qu’a indiqué la ligue à ses équipes.

Le réseau NFL Network a indiqué jeudi que des discussions entre le circuit Goodell et l’Association des joueurs avaient mené à ce changement. Dans un mémo envoyé aux différentes organisations, la NFL n’a pas précisé quand le montant sera ajusté. L’incertitude reliée à la pandémie et aux revenus des clubs rend difficile la tâche de prévoir des budgets, négocier des contrats et embaucher des joueurs autonomes.

«Il ne s’agit pas du seuil final en termes de plafond salarial pour l’année 2021. Le tout sera déterminé après la révision des chiffres de revenus et d’autres ajustements financiers, a exprimé la ligue selon le texte diffusé sur son site. Cet accord fait simplement augmenter le plafond minimal de 5 millions $ par formation.»

À cause de la COVID-19, les finances des équipes ont été mises à mal, la majorité d’entre elles n’ayant pu accueillir des spectateurs à leurs parties locales en 2020. Le plafond en vigueur l’an dernier était de 198,2 millions $. Certains observateurs s’attendaient à une baisse très importante pour 2021, mais en vertu de l’information de NFL Network, cette chute ne sera pas supérieure à 18,2 millions $.