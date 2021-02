BLANCHET, Marie-Rose



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 janvier 2021, à l'âge de 93 ans et 9 mois, est décédée madame Marie-Rose Blanchet, épouse de feu Adrien Lemay. Elle était la fille de feu Aduire Blanchet et de feu Marie-Ange Martel. Elle demeurait à Sainte-Croix de Lotbinière. Elle laisse dans le deuil ses filles : Micheline, Huguette (Eugène Boisvert), Martine et Christiane (Mario Lemay); ses petits-enfants : Christian Mercier et François Mercier, Éric Boisvert, Mélanie Boisvert (Jean-Pierre Boisvert), Isabelle Boisvert (Patrick Bernard), Pascal Laroche (Josée Morency), David Laroche (Marie-Josée Dubois), Simon Laroche (Guylaine Huot), Marie-Ève Lemay (Simon Le Meudec), Alexandre Lemay (Marjorie Beaudet) et Nicolas Lemay ainsi que ses vingt-quatre arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil, ses frères et sœurs : Simone (feu Clément Tancrède), feu Lucienne (feu Bruno Boisvert), Juliette (feu Jean-Baptiste Auger), Laurent (Fernande Mercier), Clément (feu Gertrude Morin), feu Hélène (feu Georges Beaudet), Louisette (Henri-Paul Laberge), Claudette, Pierre (Louise Brousseau), feu Richard (feu Jocelyne Lemay) et Marc, ainsi que tous les neveux et nièces des familles Blanchet et Lemay.Un merci spécial au personnel de la Cité des Étoiles de Sainte-Croix pour les bons soins reçus, spécialement à Francine et Luc. La famille tient à remercier tous ceux et celles qui l'ont connue, aimée et appréciée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe Lévis, Québec G6V 3Z1. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire