CÔTÉ, Michel



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus, le 17 décembre 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé Monsieur Michel Côté, époux de madame Nicole Thibault. Il était le fils de feu monsieur Léonidas Côté et de feu madame Marie-Jeanne Turcotte. Il demeurait à Québec.Monsieur Côté laisse dans le deuil son épouse, madame Nicole Thibault; ses enfants : feu Réal Côté, feu Johanne Côté (Denis Bouliane) et Jacques Côté (Lucie Lessard); ses petits-enfants : Alexandre (Évelyne Blouin), Gabriel et Camille (Jose Carlos); ses arrière-petits-enfants : William et Mathis; feu sœurs et frère, sa sœur Huguette (feu Jean-Claude Rousseau); ses belles-sœurs et beaux-frères; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et anciens collègues de travail. La famille tient à remercier le personnel soignant du A-3000 de l'hôpital de l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer. https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc