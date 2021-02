Événement phare de la Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), la 18e soirée-bénéfice « Au cœur de vos passions » se tiendra le mercredi 28 avril, pandémie oblige, dans le confort de votre maison ou votre bureau. Maxime Laviolette (photo 1), directeur général chez Dessercom ; Martin Cousineau (photo 2), président et chef de la direction chez Lobe ; ainsi que Nathalie Paré, (photo 3) vice-présidente régionale, services financiers à l’entreprise, direction du Québec chez RBC Banque Royale, ont accepté la coprésidence d’honneur du cocktail dinatoire virtuel alors que l’humoriste Alexandre Barrette (photo 4) animera la soirée ; l’auteur et poète David Goudreault (photo 5) présentera une création-slam hommage à la Fondation et le sommelier Vincent Lafortune (photo 6) animera une dégustation de vin à l’aveugle interactive. Une boîte gourmande de produits du terroir rehaussée par des vins sélectionnés par le sommelier expert viendra couronner le tout. Pour réserver vos forfaits, rendez-vous à www.aucoeurdevospassions.com ou par téléphone au 418 656-4999.

Don au Vieux Corbeau

Photo courtoisie

Une délégation composée de membres de la Légion Royale Canadienne, Filiale 265 de Québec et du Comité du Coquelicot s’est rendue récemment à l’Atelier du Vieux Corbeau, situé à Saint-Raymond (Portneuf), pour procéder à une remise en argent (2500 $). L’atelier de forge spécialisé en ferronnerie d’art et dans le travail du métal, aident les militaires/vétérans via la forge-thérapie dans un environnement zen et sécuritaire sous la supervision du propriétaire Dominic April, qui souffre de trouble de stress post-traumatique. Sur la photo, de gauche à droite : Pierre Gosselin, président de la filiale 265; Dominic April, de l’Atelier du Vieux Corbeau, et Jacques Bereron, directeur de la campagne du Coquelicot 2020.

À vos pelles... prêts... sculptez !

Photo courtoisie

Le comité des sports de l’Externat Saint-Cœur de Marie, école préscolaire et primaire privée de Beauport, s’est donné comme mission récemment de faire participer les élèves à un même projet collectif tout en respectant les mesures sanitaires imposées par la pandémie. Grâce à la participation de Stéphane Delisle, le déneigeur des terrains de l’école et père de 2 jeunes enfants fréquentant l’école, une bonne quantité de neige a été amassée afin de permettre la construction d’un projet collectif. Les 22 classes de l’établissement ont été invitées à sculpter, durant les heures de récréation, une façade sur les 12 blocs de neige d’une hauteur de six pieds sous la supervision des enseignants(tes). En plus de profiter du plein air et des joies de l’hiver, les enfants ont pu exercer leur côté artistique, développer leur sens des responsabilités, d’entraide et de partage. Une première qui sera fort probablement répétée.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 19 février 1996, la nouvelle pièce de deux dollars (photo) est mise en circulation au Canada. La pièce remplace le billet de banque de même valeur et offre une durée de vie d’environ 20 fois plus longue que celui-ci. Bimétallique, elle est fabriquée selon un procédé de sertissage exclusif, breveté par la Monnaie royale canadienne. Elle doit permettre aux contribuables canadiens d’économiser 250 millions de dollars au cours des vingt ans à venir.

Anniversaires

Photo courtoisie

Jean-Carl Boucher (photo) acteur québécois (Ricardo dans 1981, 1987 et 1991 de Ricardo Trogi), 27 ans... Benicio del Toro, acteur portoricain naturalisé espagnol, 54 ans... Seal, chanteur et compositeur britannique, 58 ans... Andrew, prince d’Angleterre, 2e fils d’Élisabeth II et du Prince Philip, 61 ans... Jeff Daniels, acteur américain, 66 ans... Alain Manoukian, couturier français d’origine arménienne, 75 ans... Smokey Robinson, chanteur et auteur-compositeur américain, 81 ans... Joe Crozier, défenseur qui a joué huit saisons avec les As de Québec et les a dirigés en 1957-58, 92 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 19 février 2020 : Pete Babando (photo), 94 ans, qui fut le premier joueur à marquer un but en prolongation lors d’un septième match en finale de la Coupe Stanley. Son but, en 2e période de prolongation, avait donné aux Red Wings de Detroit une victoire de 4-3 contre les Rangers de New York au Olympia Stadium le 23 avril 1950... 2019 : Nicole Martin, 69 ans, chanteuse, productrice et animatrice québécoise... 2019 : Karl Lagerfeld, 85 ans, styliste allemand, directeur artistique de la maison Chanel... 2019 : Don Newcombe, 92 ans, puissant lanceur droitier des Dodgers de Brooklyn et l’un des premiers Noirs à évoluer dans le baseball majeur... 2017 : Néfertari Bélizaire, 54 ans, comédienne québécoise d’origine haïtienne... 2012 : Jean-Marc Roy, 65 ans, maire de Saint-Alexandre-des-Lacs (Matapédia)... 2009 : Kelly Groucutt, 63 ans, bassiste du groupe ELO... 2001 : Charles Trenet, 87 ans, auteur-compositeur-interprète... 1997 : Deng Xiaoping, 92 ans, l’héritier de Mao Tsé-Toung... 1996 : Charlie O. Finley, 77 ans, propriétaire de baseball... 1978 : Ovila Légaré, 76 ans, comédien et chanteur de folklore.