Paul Byron a eu peur

Marc Bergevin ne cesse de répéter qu’il y a toujours un risque à placer le nom d’un joueur au ballottage. C’est vrai pour le directeur général, mais ça l’est encore plus pour le joueur, pour qui les conséquences sont beaucoup plus graves.

Rendu disponible pour la première fois depuis qu’il a été laissé sans protection, dimanche dernier, Paul Byron a reconnu, vendredi, avoir vécu 24 heures angoissantes.

«J’ai passé du temps avec ma famille, j’ai joué dehors avec mes enfants, mais c’était stressant. Je ne savais pas ce qu’il allait arriver», a déclaré l’attaquant de 31 ans.

«Je ne voulais pas aller nulle part. J’ai dit à mon agent que je voulais rester ici. On a une excellente équipe de hockey. Ce n’est pas toutes les formations qui peuvent se vanter d’avoir 14 attaquants de cette qualité», a-t-il poursuivi.

La décision du directeur général avait beau être d’ordre administratif, Byron n’était pas à l’abri d’un déménagement. Avec un salaire commandé de 3,4 M$ pour chacune des deux prochaines saisons, le risque était mince, mais pas impossible.

D’ailleurs, Byron est lui-même bien placé pour le savoir puisque c’est de cette façon que le Canadien avait acquis ses services le 6 octobre 2015.

«Cette fois-là aussi, on m’avait dit qu’il s’agissait d’une décision d’affaires. À l’époque, la direction des Flames essayait de jongler avec le plafond salarial. Elle voulait garder trois gardiens. Tout le monde était certain que je n’étais pas réclamé», a raconté Byron qui, en plus, trainait alors une blessure à une jambe.

Julien également soulagé

Lundi, Bergevin n’a pas caché qu’il s’attendait quand même à une meilleure contribution de Byron. Ce dernier avait été laissé de côté, deux matchs plus tôt, par Claude Julien. Bergevin et Byron s’en sont parlé.

«Je lui ai dit la vérité (Bergevin). Je suis capable de jouer un plus grand rôle. Je me considère chanceux d’être encore ici et je veux profiter de l’occasion pour démontrer que je peux faire mieux», a expliqué Byron.

L’entraîneur-chef du Canadien en est un autre qui a poussé un soupir de soulagement en apprenant que Byron faisait toujours partie de sa troupe.

«Moi aussi, je suis content qu’il soit encore ici. Paul, on l’aime beaucoup. C’est certain qu’il peut nous aider et qu’il va continuer de le faire», a soutenu Julien.

«Paul sait qu’il peut faire un peu mieux, mais je crois qu’il réalise qu’on est tout aussi heureux que lui, a continué le pilote franco-ontarien. Il était un membre important de cette équipe dans les moments où ça allait moins bien. Il a montré l’exemple par son éthique de travail et son niveau de compétition. Il a commencé quelque chose ici et je crois qu’il veut le terminer.»

Julien n’a pas confirmé la formation qui affronterait les Leafs, samedi soir, après six jours de congé.