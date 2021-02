Commémoration nationale: une minute de silence à 13h le 11 mars en mémoire des victimes de la COVID-19

Le déroulement de la commémoration du 11 mars prochain se précise: sur le coup de 13h, cette journée-là, les Québécois seront invités par François Legault à observer une minute de silence en mémoire des victimes de la COVID-19.

Il y a trois semaines, le premier ministre a annoncé son intention de faire du 11 mars une journée commémorative nationale, pour marquer le premier anniversaire de la crise sanitaire.

«Nous prendrons le temps de penser à nos proches disparus, mais aussi à tous ceux et celles qui ont souffert en raison de la pandémie», avait expliqué M. Legault.

Les détails concernant cette journée particulière n’avaient toutefois pas encore été communiqués.

On sait maintenant qu’une importante cérémonie aura lieu entre 12h et 13h, le jeudi 11 mars 2021, dans le respect, évidemment, des règles sanitaires.

Rendre hommage

Ce sera l’occasion de rendre hommage à tous ceux qui sont au front pour lutter contre la COVID-19, «pensons au personnel soignant et à toutes celles et ceux œuvrant dans les services essentiels», a expliqué Ewan Sauves, attaché de presse du premier ministre.

Le drapeau du Québec sera mis en berne à l’Assemblée nationale comme dans tous les édifices gouvernementaux.

«Toute la nation québécoise sera invitée à prendre un temps d’arrêt pour se souvenir, a souligné M. Sauves. Une coordination se fera dans l’ensemble du Québec pour encourager les villes et municipalités à procéder à une cérémonie.»

Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) faisait passer l’épidémie de coronavirus au stade de pandémie.

Cette journée-là, le Québec avait rapporté neuf cas confirmés de COVID-19. Près d’un an plus tard, le bilan cumulatif fait état de plus de 280 000 cas détectés dont 260 000 cas rétablis et plus de 10 000 décès au Québec.