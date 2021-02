Comment se tirer soi-même une balle dans le pied?

Voici la conclusion à laquelle je suis parvenu après avoir lu la lettre « Comment briser ce ménage à trois ? » signée « Amoureuse inquiète ». Cette personne racontait ses projets de vie de couple avec un homme de 35 ans, qu’elle fréquente depuis 2 ans, qui reste encore chez sa mère, une femme accaparante, qu’il a l’intention d’emmener vivre dans la maison qu’il compte acheter.

Elle ne cache pas qu’elle redoute ce ménage à trois, même si elle est disposée à vendre son appartement actuel pour investir dans un REER et concentrer ensuite ses rentrées d’argent dans l’achat de meubles et accessoires pour la maison ainsi que de la bouffe pour eux trois. Mais sa plus grosse crainte vient du fait que la mère du gars habiterait au sous-sol et prendrait tous ses repas avec eux. Déjà qu’elle avait eu du mal à se faire accepter d’elle, que ce garçon se mettait au service de sa mère 24h/24, elle imaginait difficilement vivre une intimité à deux en sa présence.

Chère « Amoureuse inquiète », ne le brisez surtout pas ce ménage à trois malgré vos inquiétudes. Continuez de vous laissermanipuler par ce garçon en vous satisfaisant de son plan d’action à lui, sans discuter, car après tout, il ne s’agit que de votre avenir. Il peut donc en faire à sa guise !

Investissez comme prévu le fruit de la vente de votre appartement dans des REER, pendant que lui investira dans l’achat de SA MAISON. Advenant l’imprévu, très prévisible selon moi d’une séparation, vous allez vous retrouver avec vos meubles de seconde main et lui avec sa maison.

Je vous comprends d’être inquiète, mais pour être réaliste, vous disposez de deux plans d’action. Dans le premier : vous suivez les avis de Louise qui ne sont guère prometteurs en ce qu’ils vous prédisent un avenir difficile avec ce garçon et bien peu d’espoir de faire votre place auprès de sa mère. Dans le deuxième : vous écoutez un homme de 88 ans qui a 40 ans de carrière en finances qui vous dit que si vous persistez à aller vivre avec votre chum et sa mère, il faut vous précipiter chez un notaire pour faire rédiger un contrat de vie commune. À vous de choisir !

Jean-Guy S.

Je vois mal quelqu’un avec aussi peu de confiance en elle, se mettre à exiger la signature d’un contrat de vie notarié à son compagnon alors qu’elle n’a même pas la force d’exiger qu’il lui donne la première place dans ses préoccupations. Mais on peut toujours rêver n’est-ce pas ?