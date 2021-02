COVID-19: nouvelles infections stables, hospitalisations en baisse à Québec

Les journées se suivent et se ressemblent de plus en plus dans la grande région de Québec, qui recense encore une fois autour de 50 nouveaux cas de COVID-19 vendredi. Les hospitalisations demeurent toujours en baisse dans la région.

Ce sont 34 nouvelles infections de COVID-19 qui ont été déclarées dans la Capitale-Nationale au cours des 24 dernières heures. La moyenne quotidienne des sept derniers jours est de 33 cas dans la région qui regroupe Québec, Portneuf et Charlevoix.

Malheureusement, deux nouveaux décès s’ajoutent au bilan régional, ce qui porte le cumulatif à 968 depuis le début de la crise.

Dans les hôpitaux désignés de Québec, la situation continue de s’améliorer alors que 43 patients occupent actuellement des lits COVID. Il s’agit d’une diminution de cinq en comparaison avec le bilan de jeudi.

Sept de ces patients sont toujours aux soins intensifs.

Stable à Lévis

En Chaudière-Appalaches, 14 nouveaux cas ont été confirmés vendredi. Là aussi, les statistiques du jour demeurent stables avec la moyenne hebdomadaire, qui s’élève à 22 cas quotidiens.

La région n’a recensé aucun nouveau décès dans ce dernier bilan selon les données du ministère de la Santé.

La situation demeure aussi stable à l’Hôtel-Dieu de Lévis avec 10 patients hospitalisés, dont 3 aux soins intensifs.

Ailleurs dans l’est, on n’observe toujours pas de hausse marquée des cas qui serait liée au passage de plusieurs régions au palier d’alerte orange le 8 février dernier.

Vendredi, 7 cas ont été confirmés au Bas-Saint-Laurent, 3 au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 1 en Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine et aucun sur la Côte-Nord.