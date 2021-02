Le secret de la crème brûlée : une cuisson lent au four conventionnel afin qu’elle ne sèche pas. Donc si vous utilisez un four à convection, baissez l’intensité de la ventilation. Aussi, pour éviter les dégâts, coulez l’eau chaude dans votre bain marie lorsqu’il se trouve dans le four et non sur le comptoir.

