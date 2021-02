Dangers des rencontres sur le net

Pendant l’accalmie apportée aux mesures sanitaires de l’été 2020 et devant le mal que j’avais eu à vivre seule pendant le confinement, je me suis abonnée à un site de rencontre où j’ai fait la connaissance d’un homme de 60 ans qui m’a inspiré confiance par sa gentillesse et sa douceur.

On s’est d’abord vu dans des lieux publics avant que je ne l’invitechez-moi. Ce qu’il fait régulièrement depuis. Ça va parfaitement entre nous au plan physique et on pense pareil sur plusieurs sujets. Le problème, c’est qu’il refuse de me dire où il habite, ne m’invite jamais chez-lui, en plus de patiner quand je lui demande ce qu’il fait pour gagner sa vie. Je dis ça, parce qu’à quelques reprises il s’est contredit à ce sujet. Que pensez-vous d’un type pareil ?

Une lectrice assidue de 55 ans

Je serais personnellement hyper méfiante avec lui. Quelqu’un de son âge qui se réfugie dans les demi-vérités et les cachotteries sur lui-même, ne me semble pas mériter la confiance que vous lui accordez. C’est en exigeant des réponses claires à des questions claires que vous pourrez évaluer la vraie nature du bonhomme.