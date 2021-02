Déjà la fin pour de nouveaux préposés

Avec l’intimidation et les conditions de travail déplorables, la situation est devenue intenable pour le tiers des 10 000 « PAB à Legault », qui ont déjà jeté l’éponge après six mois.

« Je ne veux plus rien savoir de travailler pour un CISSS. C’est vraiment inhumain comme organisation », lance Marie-Neige Létourneau, une préposée aux bénéficiaires (PAB) de Lévis, sur la Rive-Sud de Québec, qui a suivi la formation accélérée l’été dernier.

Désireuse d’aider son prochain, elle avait sauté avec enthousiasme dans l’aventure. Mais ça s’est gâté lorsqu’elle est entrée en CHSLD.

« On était les “PAB à Legault”, mis de côté, toujours envoyés sur les cas les plus difficiles. Il y avait beaucoup d’intimidation par d’anciennes préposées : je me faisais bousculer, regarder de haut, on me reprochait même d’avaler de travers », relate-t-elle, encore émotive.

Pas une exception

Des témoignages comme celui-ci ne sont pas rares. Des groupes ont été créés par ces nouveaux préposés sur les réseaux sociaux pour dénoncer des situations récurrentes ou même discuter du meilleur moment pour démissionner.

Même si la situation ne semble pas s’être généralisée à l’ensemble des nouveaux PAB, le président de la Fédération de la santé et des services sociaux, Jeff Begley, confirme qu’elle est préoc-cupante.

Selon les données du ministère de la Santé obtenues par Le Journal, 68 % des futurs préposés inscrits à la formation l’été dernier, au sein de la première cohorte, travaillent encore.

« Si ça continue comme ça, il va falloir en embaucher 10 000 autres l’an prochain ! » soupire M. Begley.

Burn-out

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, voit toutefois les choses d’un autre œil.

« Nul ne pourrait remettre en question le succès du programme de préposés en CHSLD qu’a mis notre premier ministre sur pied », a-t-il fait savoir par le truchement de son attachée, Marjaurie Côté-Boileau.

Pourtant, l’ambiance de travail houleuse, ajoutée aux conditions de travail, a conduit Mme Létourneau à un épuisement professionnel avant la fin de sa probation.

Comme elle, plusieurs ont décidé de quitter leur travail pour ces raisons. « On m’obligeait parfois à faire seule une tâche qui demandait d’être au moins deux, d’après le plan de travail. C’était rendu dangereux pour moi ! » rapporte une autre PAB démissionnaire, qui a requis l’anonymat.

Cette dernière tente de contester le remboursement de la bourse de 9000 $ qui lui a été remise pour la formation, puisque son employeur ne lui a pas fourni un environnement de travail convenable, malgré ses demandes répétées.

Un tiers a abandonné le navire

Candidats de la première cohorte : 9451

Candidats toujours en poste : 6438*

Candidats de la première cohorte qui ont abandonné la formation, qui ont démissionné ou qui ont été renvoyés : 3013

Taux de rétention : 68 %

* Une deuxième cohorte a permis d’ajouter 1163 préposés supplémentaires en CHSLD.

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), en date du 9 février 2021