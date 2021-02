Renommer un parc en hommage à Ralph Mercier: son fils favorable à l’idée de Québec 21

Renommer le parc de la Montagne-des-Roches serait une belle façon de rendre hommage à l’ancien maire de Charlesbourg, Ralph Mercier, estime son fils Éric.

« Mon père a beaucoup investi dans ce parc dans le temps. C’est le parc où joue mon petit garçon. Et mon père allait souvent avec mon garçon dans ce parc », s’est rappelé Éric Mercier, qui fut lui-même député libéral de Charlesbourg entre 2003 et 2007.

Ce dernier a dit avoir bien accueilli la suggestion faite lundi par Québec 21, presque un an après le décès de celui qui fut maire de Charlesbourg entre 1984 et 2001 puis conseiller municipal du quartier durant deux mandats. « Cette proposition me convient très bien, a-t-il assuré. En plus, ce parc n’est pas très loin de la résidence familiale. »

M. Mercier soutient qu’il n’y a pas encore eu de discussions avec l’administration municipale au sujet de la forme que prendra l’hommage. « La balle est dans leur camp ».

Un autre hommage

Lundi soir, le maire Labeaume a insisté sur l’importance que le sujet des hommages aux maires défunts ne fasse pas l’objet de « récupération politique ». Il a ajouté que des réflexions ont été amorcées pour honorer la mémoire de M. Mercier et celle de l’ancien maire de Beauport, Jacques Langlois, décédé le 27 mai 2020.

Interrogé plus tôt cette semaine par Le Journal, son fils – l’animateur de radio Hugo Langlois – a affirmé qu’il n’y a pas encore eu d’échanges formels avec la Ville de Québec pour réfléchir à la forme de l’hommage. « C’est bien important de souligner sa mémoire, mais il faut le faire de la bonne façon et surtout au bon moment. Dans une ère où tout est chambardé, le timing n’est pas à ça », a-t-il convenu.

Selon lui, le fait que le nom de Jacques Langlois ait été souligné lors du conseil municipal de lundi constitue « un petit baume » au cœur de la famille encore endeuillée par cette disparition.