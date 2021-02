La défensive des Raptors forme un mur

La défensive des Raptors de Toronto n’a absolument rien donné aux Timberwolves, vendredi au Minnesota, ce qui a permis aux hommes de Nick Nurse de s’offrir une courte victoire de 86 à 81.

Il s’agissait d’une troisième victoire consécutive et une deuxième en autant de soirs pour la formation canadienne, elle qui avait vaincu les Bucks de Milwaukee à deux reprises, mardi et jeudi.

Malgré le bas pointage, Norman Powell s’en est donné à cœur joie, lui qui a inscrit 31 points, en plus de récolter six rebonds et deux passes décisives. À titre comparatif, Fred VanVleet a été le deuxième marqueur le plus productif des Raptors avec 12 points.

Pour sa part, le Québécois Chris Boucher a inscrit neuf points, trois rebonds et deux passes décisives en un peu plus de 21 minutes de jeu.

Les Raptors seront de retour sur le parquet, dimanche, pour le premier de deux matchs contre les 76ers de Philadelphie.

Jamal Murray établit un sommet personnel

Le joueur de basketball canadien Jamal Murray a inscrit 50 points dans la victoire de 120 à 103 des Nuggets de Denver face aux Cavaliers, vendredi, à Cleveland.

Il s’agit d’un sommet personnel pour Murray, qui a aussi cumulé six rebonds et deux mentions d’assistance. Son coéquipier Nikola Jokic a, pour sa part, réussi un triple-double, lui qui a inscrit 16 points, en plus d’obtenir 12 rebonds et 10 aides.

Pour les Cavaliers, cette défaite était leur neuvième consécutive.

Ailleurs dans la NBA

À Orlando, Nikola Vucevic a réussi un triple-double pour mener le Magic vers un gain de 124 à 120 face aux Warriors de Golden State. Le joueur originaire de Monténégro a enregistré 30 points, 16 rebonds et 10 mentions d’aide.

À Philadelphie, Joel Embiid a lui aussi amassé 50 points pour aider les 76ers à vaincre les Bulls de Chicago par la marque de 112 à 105. Embiid a ajouté 17 rebonds à sa fiche.