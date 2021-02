L’approche prudente de GYM

Le promoteur Yvon Michel a présenté le plan de match de sa compagnie pour la prochaine année, vendredi. Avec les circonstances entourant la pandémie de la COVID-19, on peut parler d’une approche prudente.

Le coup d’envoi de cette saison 2021 se fera le 16 mars à Québec avec une carte qui pourrait comprendre jusqu’à sept combats. Toutefois, au moment d’écrire ces lignes, seulement deux duels sont officiels.

La finale opposera Oscar Rivas (26-1, 18 K.-O.) à Sylvera Louis (8-5, 4 K.-O.) dans un duel de huit rounds chez les super-lourds-légers. C’est Jessy Ross Thompson qui sera dans le coin du Québécois d’origine colombienne en raison des absences de Marc Ramsay, Luc-Vincent Ouellet et Samuel Décarie qui seront tous à l’extérieur du Québec à ce moment-là.

Puis, chez les femmes, Marie-Pier Houle (3-0-1, 1 K.-O.) aura un défi intéressant alors qu’elle affrontera Jessica Camara (7-2).

Sébastien Bouchard (18-2, 8 K.-O.), qui vient de signer une nouvelle entente de deux ans avec GYM, Yan Pellerin (10-1, 4 K.-O.), Alexis Barrière (débuts pros) et Patrice Volny (15-0, 9 K.-O.) devraient aussi faire partie de la carte. On aurait aussi droit à un duel local entre Francis Charbonneau et Alexandre Roberge.

«Tous les contrats de nos adversaires sont signés, mais ils doivent être approuvés par la Régie avant qu’on puisse les annoncer, a indiqué Yvon Michel. Pour Oscar, il était important qu’il renoue avec l’action afin qu’il retrouve ses repères en prévision de son prochain combat qui pourrait être en juin.

«De plus, c’est une façon de le ramener dans l’actualité. Lorsqu’un boxeur est inactif, les amateurs ont tendance à l’oublier avec le temps.»

Un partenariat important

Michel a mentionné que New Era Fighting & Promotions et Lee Baxter Promotions seront les copromoteurs de l’événement qui sera présenté à l’Hôtel Plaza.

«Ils ont des boxeurs de leur organisation qui seront sur l’événement, a précisé le patron de GYM. Il y a des événements où ce sera New Era qui sera l’organisateur et nous serons copromoteurs. C’est un partenariat important dans les temps actuels.

«On a besoin de trouver des ressources et de répartir les risques pour que nous soyons capables d’opérer. Ces deux promoteurs vont travailler en étroite collaboration avec nous.»

En décembre dernier, Yan Pellerin, qui est à la tête de New Era, a obtenu sa licence de promoteur après une enquête exhaustive de la Sureté du Québec et une audition avec la Régie. Un dossier qui avait fait couler beaucoup d’encre.

Du recrutement en vue

Michel s’est montré ouvert quant à la possibilité de faire du recrutement. Cependant, comme on l’a vu par le passé, il ne donnera pas des contrats à long terme au premier venu.

Si les Jeux de Tokyo ont lieu comme prévu, Michel et Bernard Barré seront aux aguets.

«Du premier au dernier coup de poing qui va se donner à Tokyo, je n’en manquerai pas un, a souligné Barré qui est responsable du recrutement. S’il y a quelque chose, j’ai encore plusieurs bons contacts internationaux et c’est la même affaire pour Yvon.

«On ne veut pas manquer notre coup. Lorsqu’on parle des JO, on parle des ligues majeures. Ce sont les meilleurs boxeurs amateurs au monde et ce sont eux qui poussent sur les champions par la suite.»

Bien sûr, il garde un oeil sur ce qui se passe dans les gymnases au Québec. La qualité du parcours amateur d’un athlète fait foi de tout chez GYM.

«On va donner la chance à des jeunes de chez nous de se produire sur nos cartes, a ajouté Yvon Michel à ce sujet. On le voit avec Alexis Barrière sur notre gala du 16 mars. On est également en discussions pour un partenariat avec le promoteur américain Lou DiBella.»