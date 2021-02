Le patron de Danone, sur la sellette, promet la «reprise» en 2021

Paris | Le président du géant français de l'agroalimentaire Danone Emmanuel Faber, sous pression de fonds d'investissement qui réclament son départ, a affirmé vendredi que 2021 serait une «année de reprise», après des performances 2020 plombées par la pandémie.

«Nous restons concentrés sur la préparation de notre retour à la croissance dès le second trimestre [2021], et sommes pleinement confiants que nous créons les bonnes conditions et le bon momentum pour retrouver la croissance rentable dès le second semestre de l'année», affirme Emmanuel Faber, cité dans un communiqué.

Le patron de 57 ans, directeur général du fleuron agroalimentaire depuis 2014 et président directeur général depuis 2017, fait face à une fronde d'actionnaires.

Les fonds d'investissement Artisan Partners et Bluebell Capital Partners jugent les performances de l'entreprise insuffisantes sans que la crise de la COVID-19 suffise à l'expliquer, et mettent en cause la gestion d'Emmanuel Faber.

En un an, l'action Danone a perdu un quart de sa valeur à la Bourse de Paris.

«Nous reconnaissons pleinement que le cours de notre action en bourse est en deçà de nos attentes et sommes heureux, à l'occasion de la publication de nos résultats annuels, de retrouver notre capacité à dialoguer ouvertement avec nos actionnaires», poursuit Emmanuel Faber, dans une allusion pudique à la crise de défiance qui le vise.

En 2020, le chiffre d'affaires du géant agroalimentaire français a reculé de 6,6 %, à 23,6 milliards d'euros, soit un manque à gagner d'environ 1,7 milliard par rapport à 2019. Il est légèrement inférieur aux attentes des analystes interrogés par le fournisseur de données financières Factset.

La baisse d'activité la plus marquée (-21,1 %) concerne la vente d'eaux en bouteille, «sévèrement pénalisée par les restrictions aux déplacements liées à la COVID-19», selon le communiqué.

Le bénéfice net part du groupe s'est quant à lui amélioré de 1,4 %, à 1,956 milliard d'euros, après des charges exceptionnelles en 2019. Mais un indicateur scruté par les marchés, la marge opérationnelle courante, a baissé à 14 %, contre 15,2 % en 2019.