Le plein d'ail!

L’ail rehausse les plats du quotidien, contribue au maintien d’une bonne santé, en plus de nous aider à combattre le froid. Voilà pourquoi on ne peut s’en passer, même l’hiver !

Grès et porcelaine

Photo courtoisie

À l’intérieur de ce pot en porcelaine et en grès fabriqué par Jordan et Marie-Joël, de l’Atelier Tréma à Bedford, en Montérégie, l’ail ne germera pas de sitôt. Le petit format convient pour conserver une ou deux têtes d’ail, alors que le plus grand en réunit jusqu’à cinq.

► ateliertrema.com > À partir de 38 $

Noir et blanc

Photo courtoisie

Fabriqué par le potier Jacques Benoît à Montréal, dont la porcelaine et les glaçures utilisées sont composées d’argile de Kamouraska et de cendre de bois de merisier et d’érable, ce pot permet de conserver la fraîcheur de l’ail, dans un environnement bien aéré. Chaque pièce est unique, arborant des motifs modernes noirs et blancs, et attirera l’attention dans la cuisine.

► chicbasta.com > 48 $

Râpe incluse

Photo courtoisie

Ce contenant en grès de Mason Cash renferme sous son couvercle, une râpe pratique pour réduire l’ail ou le gingembre en petits morceaux, afin d’en extraire toute la saveur. Les évents du bocal et du couvercle assurent une circulation d’air efficace, gardant les aliments frais, en plus de faciliter l’ouverture du couvercle.

► quincailleriedante.com > 16,97 $

Bien en vue

Photo courtoisie

Voilà un contenant flexible dont la forme révèle ce qu’il conserve... De l’ail. Transparent, il permet de garder bien en vue les gousses et têtes de cette plante potagère vivace, pour ainsi penser à en ajouter fréquemment dans nos recettes. Impossible de l’oublier !

► stokesstores.com > 3,99 $

Rouge de saveurs

Photo courtoisie

Manger trop d’ail en une seule bouchée pourrait vous faire voir rouge en raison de sa saveur intense, comme la couleur de ce contenant en céramique Staub. Gardez-en quelques gousses sous la main, pour agrémenter vos repas quotidiens avec parcimonie et profiter de ses bienfaits pour la santé.

► linenchest.com > 44,99 $