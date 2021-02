L’équipe s’agrandit chez Bérubé Brassard Audioprothésistes

Bérubé Brassard Audioprothésistes souhaite la bienvenue à Renée Gaudreault et Karine Morin qui rejoignent leur équipe d’audioprothésistes dynamiques et à l’écoute depuis plus de 26 ans. Diplômée du cégep de La Pocatière en Audioprothèse, «Karine ne laissera aucun détail au hasard afin de favoriser votre adaptation avec les aides auditives». De son côté, Renée Gaudreault aime «pouvoir aider les gens à comprendre leur surdité, connaître ses impacts sur leur quotidien et participer avec eux à l’amélioration de leur écoute et de leur qualité de vie», affirme la diplômée du cégep de Rosemont. Bérubé Brassard Audioprothésistes compte six cliniques à Québec, Lévis, Loretteville, Sainte-Foy et Saint-Georges en Beauce, où des professionnels évaluent la qualité de votre audition, déterminent vos besoins en matière d'appareils auditifs, sélectionnent, installent et ajustes vos aides auditives.