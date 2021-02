L’huile de palme en agriculture est loin d’être un scandale, dit Stéphane Gendron

L’ex-maire d’Huntington et agriculteur estime que les consommateurs n’ont pas à s’indigner de l’utilisation de l’huile de palme comme supplément alimentaire pour les vaches laitières.

«C’est soit l’huile de palme, ou on dit : on va augmenter les quotas, les vaches et à qui ça va profiter? Ça va profiter aux grosses fermes», a-t-il déclaré au micro de Danny St-Pierre sur QUB radio.

Éleveur de boucs, Stéphane Gendron se demande s’il pourra continuer d’alimenter son cheptel avec les mêmes aliments. La moulée qu’il utilise contient notamment de la mélasse.

«Est-ce qu’il faut que je dépose la liste des ingrédients et de la diète pour que le consommateur sache si ma viande est bonne?», s'est-il questionné de manière réthorique.