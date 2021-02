NASCAR: «On veut se racheter à Daytona»

Parmi les sept meilleurs résultats obtenus par Alex Labbé en 80 départs dans la série NASCAR Xfinity, quatre ont été réalisés sur des circuits routiers.

• À lire aussi: Camionnettes NASCAR: Lessard privé d’un Top dix

Le pilote de Saint-Albert aura une autre occasion de démontrer son talent samedi sur ce type de tracé alors que la deuxième division majeure du NASCAR effectuera une autre escale à Daytona.

Le départ de la course est prévu à 17 h.

La semaine dernière, lors du coup d’envoi de la saison 2021, son parcours s’est brusquement terminé, sur l’anneau de vitesse de Daytona, quand il a été impliqué dans un accident dont il n’était pas responsable au 60e tour.

« On ne se le cachera pas, ces courses en circuit routier font mon bonheur, dit Labbé. À condition évidemment de ne pas avoir trop de malchances et d’espérer que la mécanique tienne le coup.

« Je vous dirai que nos deux meilleurs endroits sont Charlotte et Daytona. »

Le mauvais souvenir

L’été dernier, sur le mythique complexe de la Floride, Labbé avait un autre Top 10 dans sa mire, mais un dernier arrêt brouillon au puits de ravitaillement est venu ruiner ses efforts.

« En fait, cette course n’est qu’un mauvais souvenir, se rappelle-t-il. On s’est retrouvés en queue de peloton en début d’épreuve après avoir fait un mauvais choix de pneus. Notre voiture était chaussée de pneus à rainures alors que la piste s’asséchait rapidement. Il a fallu rentrer pour les changer.

« Puis, enchaîne-t-il, on a manqué de carburant à la fin du deuxième segment. Cette année, on veut se racheter sur la piste de Daytona. »

En fond de grille

Le problème, c’est que son mauvais résultat de la semaine dernière (40e et bon dernier au classement de l’épreuve) le place que 36e sur la grille de départ de la course de samedi.

En raison de la pandémie, les habituelles séances d’essais libres et de qualification ont été rayées de l’horaire, contrairement à la semaine dernière en lever de rideau de la nouvelle saison. Les positions sur la grille de départ sont notamment déterminées par la récolte de points au tableau cumulatif des pilotes.

« C’est la première fois que je termine dernier en série Xfinity et j’en paie le prix, de souligner Labbé. Ce n’est pas la situation idéale, mais je suis confiant de gagner bon nombre de places en début de course. »

« Je dirais que je n’ai jamais eu une aussi bonne voiture entre les mains à Daytona. »

Cindrix et Allmindinger favoris

N’empêche que les écarts entre l’équipe DGM, qui fait courir Labbé, et des écuries comme Penske sont importants.

« Je vous dirai toutefois qu’on peut tirer davantage notre épingle du jeu sur des circuits routiers malgré nos moyens plus limités », de prétendre Labbé. Ce dernier n’hésite pas à considérer Austin Cindrix et A.J. Allmindinger, qui s’élanceront des deuxième et sixième places sur la grille de départ, comme les principaux favoris pour parader dans le cercle du vainqueur.

« Ce n’est pas sorcier en circuit routier, d’affirmer Labbé. Il faut avoir une voiture rapide et se maintenir parmi les 10 premiers avec quelques tours à parcourir. Par la suite, tout peut arriver. »

Avant que le dernier drapeau à damier ne soit agité au 52e tour (si évidemment une prolongation n’est pas nécessaire), la course sera précédée de deux segments qui prendront fin aux 15 et 30 tours respectivement.

Sept top 10 en 80 départs

La fiche d’Alex Labbé montre sept Top 10 en 80 départs en série NASCAR Xfinity. À sa dernière participation en circuit routier, sur la piste « roval » de Charlotte, il a obtenu son meilleur résultat à vie en ralliant l’arrivée au 4e rang.