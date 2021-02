Perquisitions importantes : Opération antidrogue dans Charlesbourg et la Haute-Saint-Charles

Une opération du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a permis de retirer du marché clandestin une importante quantité de drogues dans les arrondissements de Charlesbourg et de la Haute-Saint-Charles, jeudi soir.

Deux hommes âgés de 30 et 31 ans ont également été arrêtés dans le cadre de l’enquête que les policiers de l’unité «accès cannabis», celle contre les stupéfiants et du projet «malsain» travaillaient depuis le mois d’avril 2020.

Un total de trois perquisitions ont été réalisées, soit dans deux résidents de la Haute-Saint-Charles et dans un logement de Charlesbourg. Elles ont notamment permis de saisir près d’un kilo de cocaïne et plus de 130 livres de cannabis illicite.

Les autres substances découvertes comprennent du concentré de cannabis (plus de 5 livres), de la métamphétamine (plus de 30 000 comprimés) et des champignons magiques (plus d’une livre de psilocybine).

Plus de 1000 vapoteuses, plus de 700 cartouches contenant du THC, plusieurs produits dérivés du cannabis (bonbons et barres de chocolat) et près de 4000$ en devise canadienne complètent le tableau.

Les suspects trentenaires ont été interrogés pour ensuite être libérés par voie de sommation. L’enquête se poursuit dans cette affaire.

L’unité accès cannabis du SPVQ est en fonction depuis plus de deux ans et a pour mandat notamment de lutter contre le commerce du cannabis illicite, particulièrement celui qui vise les jeunes.