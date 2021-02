«Peut-être que le popcorn, [Guzzo] le vend trop cher!», dit Pierre Fitzgibbon

Questionné par Pierre Nantel sur QUB radio à savoir si Vincent Guzzo est «chialeux» et en «demande trop», le ministre de l’Économie et de l'Innovation avait une réponse toute simple vendredi matin: «oui, et peut-être que le popcorn, il le vend trop cher»!

Pierre Fitzgibbon a précisé qu’il désire aider les entreprises, mais ne vous y méprenez pas, «un programme popcorn, ça n’arrivera pas».

«Ce serait un peu ridicule», a ajouté le ministre.

Loin de banaliser la situation, il explique que les cinémas auront droit à la même aide que les hôtels, dont la partie restauration peut bénéficier du programme d’Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM).

La portion restauration des cinémas ouverts sera traitée «comme une entreprise dans une entreprise», a illustré le ministre.