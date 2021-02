Piscine, spa et aménagement paysager : les ventes explosent!

Refaire son terrain ou magasiner une piscine sera plutôt ardu au Saguenay cet été, alors que des commerçants de la région annoncent un nombre de ventes record.

La neige est encore bien présente, mais les Québécois pensent déjà à la prochaine saison estivale. Les ventes de piscine et de spa ont explosé à Saguenay.

«C’est capoté, a avoué en entrevue la directrice générale adjointe de Piscine Soleil Plus de Saguenay, Frédérique B. Gauthier. 2020 et 2021 vont rester parmi des années exceptionnelles!»

Chez Club Piscine de Saguenay, c’est le même son de cloche. «On a trois fois plus de clients que les autres années. On se croirait au mois d’avril ou mai», a expliqué le directeur des ventes Patrice Savard.

En plus des piscines et des spas, la vente d’articles saisonniers va déjà bon train. «Des clients n’ont pas été en mesure d’avoir ce qu’ils souhaitaient l’an dernier et ils se reprennent cette année. Habituellement, à ces temps-ci, j’ai une vendeuse dans ce département, ils sont actuellement trois», a ajouté M. Savard.

Un fait particulier de l’année 2021 est la méthode de paiement des clients. Habituellement, environ 20% des clients de Piscine Soleil Plus utilisent le financement. «[Cette année], j’ai moins de 1% des ventes qui sont faites avec le financement. On n’a jamais vu ça! Il y a donc des secteurs qui vont bien et les gens ont de l’argent!», a raconté Mme Gauthier.

Un autre secteur qui est grandement en demande, c’est l’aménagement paysager. Encore de ce côté, il est peut-être déjà trop tard pour réserver. Chez Réflex Paysage de Saguenay, le calendrier de 2020 est complet.

«On prend déjà des clients pour 2022. Certains nous disent que si on a des annulations, ça va leur faire plaisir de devancer leurs projets!», a commenté le directeur des ventes et associé Frédéric Jean.

Avec de telles données, on peut comprendre que les Québécois se préparent à passer une autre saison estivale dans leur cour arrière.