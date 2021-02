Quoi regarder à la télé samedi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le samedi 20 février:

«Zone auto 2021»

Il sera possible de se rendre au Salon international de l’auto de Montréal en ne quittant pas le confort de son foyer. Les organisateurs du populaire événement ont concocté une émission regroupant les tendances, les innovations et une ribambelle de modèles. L’animation a été confiée à Kevin Raphaël.

Samedi, 10 h, TVA.

«Le derby de démolition»

Coup d’envoi d’une série s’intéressant à des compétiteurs prenant d’assaut la piste après avoir modifié leurs voitures. Ce qu’ils veulent? Détruire les véhicules de leurs adversaires en fonçant à répétition sur eux. Au Missouri, l’équipe de Belle Boys est prête à affronter celle des Outsiders.

Samedi, 15 h, Historia.

«Le grand miracle»

Touchant long métrage racontant les nombreux et grands efforts d’un journaliste et d’une militante de Greenpeace souhaitant plus que tout sauver des baleines prises dans les glaces de l’Alaska. Des vies sont en jeu. Drame dont le haut de l’affiche appartient à Drew Barrymore et John Krasinski.

Samedi, 15 h 45, Noovo.

«Les femmes de ses rêves»

Comédie des frères Farrelly qui place Ben Stiller dans une situation inconfortable. Alors que son personnage, pressé par le temps, vient tout juste de se marier, il effectue son voyage de noces au Mexique. C’est là qu’il fait la rencontre d’une femme qui chavire son cœur...

Samedi, 19 h, Évasion.

«300 chœurs chantent les plus belles chansons des années 70»

Plusieurs hymnes ont marqué la musique des années 1970. L’heure est venue de les remettre au goût du jour. Pendant trois heures, on peut entendre des classiques en versions inédites grâce à Cœur de Pirate, Salvatore Adamo, Marc Lavoine et Emmanuel Moire, notamment.

Samedi, 20 h, TV5.

«Haut dans les airs»

Habitué à vivre dans ses valises pour congédier des gens, un homme revoit ses priorités aux côtés d’une jeune collègue et d’une mystérieuse voyageuse. George Clooney, Anna Kendrick et Vera Farmiga animent les scènes de cette comédie dramatique du Montréalais Jason Reitman nommée six fois aux Oscars en 2010.

Samedi, 20 h, ARTV.

«L’Académie»

Aider les jeunes de milieux défavorisés tout en développant des athlètes. Telle est la mission de l’Académie de basketball de Thetford Mines, une véritable école de vie, comme on le découvre dans ce documentaire. Un des joyaux de la pépinière? Le Montréalais Chris Boucher, joueur important des Raptors de Toronto.

Samedi, 22 h 30, ICI Radio-Canada Télé.