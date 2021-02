Recul moins important des ventes au détail au Québec en décembre

Les ventes au détail du Québec ont reculé de 0,3 % en décembre 2020, atteignant 12,2 milliards $.

À l’échelle nationale, les ventes au détail ont chuté de 3,4 % durant la même période, marquant le recul le plus lourd depuis le creux enregistré en avril dernier pendant la première vague de la pandémie.

La chute a été plus sévère à Terre-Neuve-et-Labrador (-9,6 %), au Manitoba (-7,2 %) et en Ontario (-6,5 %) en décembre.

Selon Statistique Canada, qui a dévoilé ces chiffres vendredi, les ventes au détail durant le dernier mois de 2020 ont atteint 53,4 milliards $ d’un océan à l’autre, diminuant dans neuf des onze sous-secteurs représentant 84 % de toutes les ventes au détail.

Les données sont évidemment teintées par la crise sanitaire, l’agence fédérale rappelant que «les gouvernements provinciaux ont commencé à réinstaurer des mesures d'éloignement physique, lesquelles ont eu une incidence directe sur le secteur du commerce de détail» en décembre, a-t-on précisé, par communiqué.

Au Québec, les magasins non essentiels ont dû fermer leurs portes à partir du 25 décembre et n’ont pu rouvrir leurs portes que le 8 février. Certains commerces, environ 15 % selon l’enquête de Statistique Canada, n’étaient par ailleurs pas ouverts en décembre.

«Malgré la baisse importante des ventes au détail en décembre, une croissance a été enregistrée pour le dernier trimestre au Canada. Celle-ci se chiffre à 1,2 % en valeur et à 0,8 % en volume. Ces chiffres positifs pour la consommation de biens soutiendront la hausse du PIB réel au quatrième trimestre», a relaté l’économiste principale de Desjardins, Hélène Bégin.

«Même si la fin de l’année a été difficile pour le commerce de détail, celui-ci a tout de même connu une récupération rapide à la suite de la première vague. Les dommages causés par les mesures de la seconde vague sont importants, mais la rechute est de moindre ampleur qu’au printemps 2020», a-t-elle ajouté.

606 milliards $ en 2020

Faisant le bilan de l’année 2020, l’agence fédérale a indiqué que les ventes au détail se sont élevées à 606 milliards $ au Canada, en baisse de 1,4 % par rapport à 2019.

«Il s'agit de la diminution annuelle la plus importante depuis la récession de 2009, car l'apparition de la COVID-19 au premier trimestre de 2020 et les mesures sanitaires connexes ont entraîné la fermeture temporaire de nombreux détaillants traditionnels non essentiels partout au pays.

Les ventes au détail durant la dernière année ont reculé plus fortement en Ontario (-3,4 %), en Alberta (-2,5 %) et en Nouvelle-Écosse (-2,0 %), et dans une moindre mesure au Québec (-0,4 %) et en Saskatchewan (-1,1 %). Elles ont par contre augmenté au Manitoba (+0,6 %), au Nouveau-Brunswick (+1,2 %), à Terre-Neuve-et-Labrador (+1,2 %) et à l'Île-du-Prince-Édouard (+1,5 %).

Les données préliminaires pour janvier montrent qu’on anticipe un recul de 3,3 % des ventes au détail au pays.