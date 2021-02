«Star Académie»: Roch Voisine à l’honneur

Valeurs sures et nouveautés sont au menu du second Variété de Star Académie, qui sera présenté en direct, dimanche soir, à 19 h, à TVA, avec la présence de Roch Voisine et Charlotte Cardin.

En compagnie des quinze Académiciens, Roch Voisine va faire un medley d’une dizaine de minutes, comprenant plusieurs de ses grands succès.

«C’est tout un honneur parce que c’est assez rare, a-t-il confié en entrevue lors d’une répétition, vendredi soir. J’ai remercié la production d’avoir pensé à moi.»

Ensemble, ils vont chanter des extraits de Là-bas dans l’ombre, Hélène dans une version rock californien, Pretty Face/avec tes yeux en version bilingue, suivis de reprises de J’entends frapper de Pagliaro et Johnny Be Good de Chuck Berry pour souligner les albums Americana. Tout me ramène à toi et Darling concluront le numéro.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«Le numéro est bien monté et ça va être le fun» a avancé le chanteur, avant de confier qu’il n’avait pas encore fait la connaissance des quinze Académiciens qui allaient l’accompagner sur scène. Roch Voisine participe d’ailleurs assez rarement à des émissions de ce genre, notamment en raison de mauvaises expériences vécues en Europe.

«J’avais participé à la dernière édition de Star Académie au Québec. Ici, les jeunes sont de vrais chanteurs, avec des voix, ce n’est pas la même chose en France», a-t-il illustré.

Idole des jeunes

Charlotte Cardin est aussi au programme de la soirée dominicale avec deux numéros, un medley de ses succès (Main Girl, Passive Aggressive, Fous n’importe où) et deux chansons de son premier album à venir, dont Meaningless.

Elle a même eu la chance d’aller visiter les Académiciens plus tôt dans la semaine. En effet, son nom est souvent ressorti dans les questionnaires des nouvelles recrues, et la production a voulu leur faire une belle surprise. Tellement excitée et heureuse de les rencontrer, Charlotte Cardin a passé plusieurs heures à discuter avec les jeunes dans leur manoir de Waterloo.

Un numéro en hommage à Raymond Lévesque et plusieurs surprises, auxquelles les jeunes ne s’attendent pas, sont aussi au programme de la soirée.

Nouveau réalisateur

Daniel Laurin (Révolution, Belle et Bum...) assurera finalement la réalisation des cinq prochains variétés de Star Académie. Durant les répétitions de vendredi, on a déjà pu noter des changements dans l’habillage des numéros avec des décors (pendrillons, escaliers, projections immenses en fond de scène...) et dans les éclairages de la grande scène.

Enfin, après avoir brisé la glace à l’animation de son premier Variété, dimanche dernier, Patrice Michaud se sent plus en confiance.

«Le menu va être beaucoup moins dense. Le train est sur les rails. Les repères vont être plus clairs pour le public. Ça va être un magnifique spectacle», a-t-il promis.